رئيس جامعة البترا يشارك في احتفالات اليوم الوطني لدولة قطر

وطنا اليوم:شارك رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، برفقة مدير العلاقات العامة والدولية علاء الدين عربيات، في الاحتفال الذي أقامته سفارة دولة قطر في الأردن بمناسبة اليوم الوطني، الذي يصادف ذكرى تولي مؤسس دولة قطر، الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، الحكم في البلاد.

أقيم الحفل برعاية سفير دولة قطر في الأردن الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، وحضره رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إلى جانب عدد من رؤساء الوزارات السابقين، ورؤساء الجامعات، والنواب، والأعيان، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، إضافة إلى دبلوماسيين وصحفيين.

وهنأ عبد الرحيم دولة قطر بهذه المناسبة الوطنية، معربًا عن أطيب تمنياته للشعب القطري بدوام التقدم والازدهار تحت قيادة سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

تضمن الحفل فقرات متنوعة، شملت قصائد شعرية، ووصلات فنية، وعروض فيديو تسلط الضوء على نهضة دولة قطر والإنجازات التي حققتها في مختلف الميادين