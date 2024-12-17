جويعد: نسبة الإنجاز في الزرقاء الصناعية تتجاوز 60%

وطنا اليوم:كشف مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية السيد عمر جويعد ان مشروع مدينة الزرقاء الصناعية يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية للشركة والتي ستكون رافدا للاقتصاد الوطني وترجمة عملية لما ورد في خطة التحديث الاقتصادي، وستكون أول مدينة صناعية خضراء ليس على مستوى الأردن فحسب بل على مستوى المنطقة.

وكشف السيد جويعد عن وصول نسبة الإنجاز في مشروع تنفيذ المرحلة الاولى من مدينة الزرقاء الصناعية الى ما يزيد عن 60% متوقعا إلإنتهاء منها والبدء بإستقطاب المشاريع الصناعية منتصف العام القادم 2025.

وبين السيد عمر جويعد إن نسب الإنجاز في تنفيذ المشروع تسير وفق البرنامج الزمني المحدد للتنفيذ بالتزامن مع خطط ترويجية بدأتها الشركة منتصف هذا العام لإستقطاب الاستثمارات الصناعية لمدينة الزرقاء الصناعية وفقا للتوجيهات الحكومية الهادفة الى استقطاب الاستثمارات الى المدينة والتي ستوفر المئات من فرص العمل لأبناء المحافظة وانعكاساتها على التنمية في محافظة الزرقاء وفق ما حددته رؤية التحديث الاقتصادي للنهوض بالقطاع الصناعي.

وأشار السيد عمر جويعد حوافز الإستثمار التي منحها مجلس ادارة شركة المدن الصناعية الاردنية تشجيعا لإستقطاب الاستثمارات الصناعية لمدينة الزرقاء الصناعية ولتشكل النواة الأولى من مستثمري المدينة حيث تتضمن خصومات خاصة على اسعار الأراضي تتراوح بين 20-40% للمستثمرين لأول 100 دونم من أراضي صناعية مطوره.

واوضح السيد جويعد إلى وجود عدد من طلبات الإهتمام بالإستثمار في المدينة خاصة بعد الإعلان عن الخصومات التي قررتها الشركة ويجري متابعتها حاليا، مشيرا إلى الفعالية التي اقامتها الشركة بالتعاون مع غرفه صناعة الزرقاء في منتصف العام الحالي للترويج لهذه الخصومات.

من جانب آخر، كشف السيد عمر جويعد عن حملة ترويجية لمدينة الزرقاء الصناعية نفذتها شركة المدن الصناعية الاردنية العام الحالي وشملت مواقع البحث والتواصل الإجتماعي والصحف الرسمية والمواقع الإلكترونية، مبينا أن الشركة وضمن خطتها الترويجية للعام القادم ستواصل الترويج لمدينة الزرقاء الصناعية بهدف استقطاب الإستثمارات الصناعية اليها وفقا للتوجهات الحكومية الرامية الى دعم القطاع الصناعي والتنمية في محافظة الزرقاء.

وتتضمن المرحلة الأولى من مدينة الزرقاء الصناعية التي تقيمها شركة المدن الصناعية الاردنية على مساحة 1116 دونما من أصل 2500 دونم المساحة الكلية للمدينة والتي سيتم تطويرها على عدة مراحل، تتضمن إقامة مبان صناعية على مساحة 22 ألف متر مربع، بكلفة اجمالية تصل الى 35 مليون دينار. ووفقا لدراسات الشركة فإن مدينة الزرقاء الصناعية ستشهد حال جاهزيتها استقطاب العديد من الاستثمارات الصناعية في العديد من المجلات الإنتاجية كالصناعات الغذائية والكيماوية والتعبئة والتغليف والهندسية وغيرها من القطاعات الصناعية الاخرى .

وتقع مدينة الزرقاء الصناعية على بعد 30 كم إلى الشرق من مدينة الزرقاء باتجاه الأزرق وعلى بعد 15 كم عن المنطقة الحرة في الزرقاء، حيث تتميز بموقعها الإستراتيجي القريب من الطرق الدولية المؤدية الى العراق وسوريا والسعودية؛ ما يجعلها محط اهتمام ونقطة جذب للمستثمرين، إضافة الى تحفيز المشاريع الصناعية القائمة بالمنطقة للعمل ضمن حدودها والاستفادة من المزايا والحوافز التي ستوفرها على غرار المدن الصناعية الأخرى التي تديرها شركة المدن الصناعية الاردنية والمنتشرة في مختلف محافظات المملكة، إضافة إلى وفرة الأيدي العاملة وقربها من مناطق السكن والخدمات