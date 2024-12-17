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والد خلف الرقاد مدير الاعلام بوزارة الزراعة في ذمة الله

17 ديسمبر 2024
والد خلف الرقاد مدير الاعلام بوزارة الزراعة في ذمة الله

وطنا اليوم:انتقل الى رحمة الله تعالى فجر يوم الثلاثاء 17122024 الحاج صالح عيادة الرقاد، والد الزميل المهندس خلف الرقاد، مدير الاعلام في وزارة الزراعة
وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة الظهر من مسجد بلال بن رباح الى مقبرة مشيرفة الرقاد
وتقبل التعازي للرجال في ديوان عشيرة الرقاد وللنساء في منزل المرحوم اليوم الاول مفتوح واليوم الثاني والثالث بعد صلاة العصر .
داعين الله ان يتغمد الراحل بواسع رحمته.
اسرة موقع وطنا اليوم تشارك الرقاد أحزانهم، داعين الله ان يتغمد الراحل بواسع رحمته.
إنا لله وإنا إليه راجعون


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