رئيس الوزراء يوجه البدء بخطة ترويجية لمشروع مدينة الزرقاء الصناعية

وطنا اليوم:وجه رئيس الوزراء جعفر حسان، الثلاثاء، الوزراء المعنيين للبدء بخطة ترويجية لمشروع مدينة الزرقاء الصناعية، للاستفادة من كل مرحلة من مراحل إنجاز المشروع المهم اقتصادياً واستثمارياً، والتي ستُنجَز المرحلة الأولى منه منتصف العام المقبل.

وقال حسان إن الحكومة لن تتأخر في إنجاز مشاريع ذات أولوية لمحافظة الزرقاء للعام المقبل سواء من موازنة عام 2025 أو من موازنة اللامركزية.

وأشار حسان إلى أن الحكومة ستبدأ العام المقبل بمراجعة التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالواقع التنموي في المحافظات، إضافة إلى تنفيذ مشروع توسعة مستشفى الأمير فيصل بقيمة 9 ملايين دينار، لينجز بالكامل عام 2028، كما أن هناك جملة من المشاريع في القطاعات المختلفة من إنشاء مراكز صحية ومدارس جديدة، بالإضافة إلى التوسع في خدمات الباص سريع التردّد بين الزرقاء وعمان.

وبين حسان أن توفير فرص العمل يتطلب دعم القطاع الخاص وتوفير البيئة الضرورية لنجاحه، وهذه أولوية ضرورية بالنسبة للحكومة، ولذلك اتخذت مجموعة من الخطوات والقرارات في الفترة الماضية بهذا الاتجاه، والحكومة مستمرة بذلك بخطوات أوسع خلال الأشهر المقبلة.

ولفت حسان إلى أن موضوعات الصناعة والتجارة والاستثمار أساسية لمحافظة الزرقاء، لذلك تم افتتاح محطة الغاز الطبيعي في منطقة الهاشمية اليوم، لتزويد المصانع باحتياجاتها من الغاز، بما يسهم في رفع تنافسيتها، وجذب مصانع أكثر للمنطقة وبالتالي فرص عمل أكبر للمحافظة.

وأوضح أن إنجاز مشروع التحديث الشامل هو الرصيد الأساسي من أجل مستقبل الأجيال القادمة، وسيكون أيضاً مصدر منعة الأردن وقوة أمام مختلف التحديات.

وكان مجلس الوزراء بدأ جلسته في محافظة الزرقاء، الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، وبحضور نواب وأعيان المحافظة، ورؤساء البلديات، ورئيس مجلس المحافظة، وممثلي مختلف القطاعات في الزرقاء، ووضع حسان حجر الأساس لمقر مجلس المحافظة ـ لافتا النظر إلى ضرورة تعزيز دور مجالس المحافظات بشكل عام لتمكينه من المساهمة في السياسة والخطط التنموية للمحافظات وفي بناء اقتصادها وتنميتها.