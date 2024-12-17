رئيس الوزراء يفتتح محطة التخفيض والقياس للغاز الطبيعي في الزرقاء

وطنا اليوم:بدأ رئيس الوزراء جعفر حسان، زيارته لمحافظة الزرقاء، الثلاثاء، بوضع حجر الأساس لمقر مجلس المحافظة.

وافتتح حسان محطة التخفيض والقياس للغاز الطبيعي في منطقة الهاشمية في الزرقاء؛ لتبدأ بتزويد المصانع بالغاز الطبيعي، بما يسهم في تخفيض كُلف الإنتاج عليها وزيادة تنافسيتها.

ويعقد مجلس الوزراء، ثالث جلساته في المحافظات، وذلك في محافظة الزرقاء، بحضور المجالس المنتخبة والهيئات المدنية في المحافظة.

وكان مجلس الوزراء قد عقد جلستين في المحافظات خلال الشهرين الماضيين، كانت الأولى في الكرك والثانية في إربد.