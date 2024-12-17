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كلية الأعمال في جامعة فيلادلفيا تحتفل بطلبتها الجدد

17 ديسمبر 2024
كلية الأعمال في جامعة فيلادلفيا تحتفل بطلبتها الجدد

وطنا اليوم:استمرارا لنهج التوعية والارشاد الذي انتهجته جامعة فيلادلفيا مع طلبتها ،وضمانا لابقاء الصورة الإيجابية لدى الطلبة المستجدين والخريجين ،اقامت كلية الاعمال في جامعة فيلادلفيا احتفالا مميزا في مسرح الأعمال ،جمع الطلبة القدامى والطلبة المستجدين معا لتبادل الاستشارات حول برامج التدريس والتفاصيل المتعلقة بتخصصات كلية الاعمال ، حيث حضر الحفل الاستاذ الدكتور خالد السرطاوي نائب رئيس الجامعه ،والدكتور محمد الصمادي عميد كلية الاعمال والسيد سفيان النوافله مدير العلاقات العامه ومراكز الاستشارت والتدريب واعضاء الهيئة الأكاديمية والاداريه ،حيث تضمن الاحتفال كلمات ترحيبية بالطلبة وفقرات توعوية من قبل عدد من اعضاء هيئة التدريس حول التخصصات والبرامج التدريسيه ومسابقات علمية ،واختتم الاحتفال بتوزيع الجوائز على الطلبة المتفوقين.


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