بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر العبداللات والعوران وأبو رمان

16 ديسمبر 2024
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر العبداللات والعوران وأبو رمان

وطنا اليوم_عمان 16 كانون الأول 2024-* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشائر العبداللات والعوران وأبو رمان.

 

ففي منطقة المدينة الرياضية، بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى عشيرة العبداللات بوفاة الشاب محمد عمر العبداللات.

 

وفي منطقة دابوق، بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك، على عشيرة العوران بوفاة الدكتور غازي محمد العوران.

 

وفي منطقة أم جوزة، بمحافظة البلقاء، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة أبو رمان، بوفاة الشاب وصفي محمد خير أبو رمان.

 

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:19

عاجل – الجيش الإسرائيلي: نفذنا غارة جوية جنوبي لبنان

23:15

النائب أبو رمان يسأل عن الأسباب التي دفعت مدير الجمارك للاستقالة

22:26

امام وزير التربية والتعليم…شكوى ولي أمر حول تعرضه وابنته لمعاملة غير لائقة في مدرسة حكومية بإربد

22:11

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي الغنانيم والعدوان

22:04

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي الغنانيم والعدوان

21:40

بحضور رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية في الهند السياحة ترعى إضاءة شجرة الميلاد في مكاور

21:27

رئيس غرفة تجارة الأردن: دخول الشاحنات الأردنية إلى سوريا مباشرة اعتباراً من الغد

20:55

سببُ التضحيةِ بالخروفِ بشار 

20:32

مصرع 13 شخصا في حادث مروع جنوبي مصر

20:26

تمديد سياسة الخصومات على أسعار الأراضي في الزرقاء

20:22

الرفاعي: 260 ألف مقترع لم ينتخبوا الأحزاب ما يدلل على عدم قناعتهم بها

20:19

الرواد: الأردن يمتلك خامس احتياطي عالمي من الفوسفات

وفيات
والد خلف الرقاد مدير الاعلام بوزارة الزراعة في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 17-12-2024وفيات الاثنين 16-12-2024وفيات الأحد 15-12-2024وفيات الجمعة 13-12-2024