الحيصه تهنيء الدكتورة البريزات لحصولها على الدكتوراه في القانون العام

وطنا اليوم – تتقدم الآنسة علياء مسلم الحيصة بأسمى آيات التهنئة والتبريك من صديقتها الأخت العزيزة الدكتورة كريمه البريزات رئيسة قسم المديونية والتحصيل/ بالمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي فرع مادبا بمناسبة حصولها على درجة الدكتوراه في القانون العام من جامعة العلوم الإسلامية متمنية لها مزيداً من التقدم النجاح.

ألف ألف مبروك وإلى الأمام.