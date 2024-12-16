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الحيصه تهنيء الدكتورة البريزات لحصولها على الدكتوراه في القانون العام

16 ديسمبر 2024
الحيصه تهنيء الدكتورة البريزات لحصولها على الدكتوراه في القانون العام

وطنا اليوم – تتقدم الآنسة علياء مسلم الحيصة بأسمى آيات التهنئة والتبريك  من صديقتها الأخت العزيزة الدكتورة كريمه البريزات رئيسة قسم المديونية والتحصيل/ بالمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي فرع مادبا  بمناسبة حصولها على درجة الدكتوراه  في القانون العام من جامعة العلوم الإسلامية متمنية لها مزيداً من التقدم  النجاح.
ألف ألف مبروك وإلى الأمام.


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