وطنا اليوم – تتقدم الآنسة علياء مسلم الحيصة بأسمى آيات التهنئة والتبريك من صديقتها الأخت العزيزة الدكتورة كريمه البريزات رئيسة قسم المديونية والتحصيل/ بالمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي فرع مادبا بمناسبة حصولها على درجة الدكتوراه في القانون العام من جامعة العلوم الإسلامية متمنية لها مزيداً من التقدم النجاح.
ألف ألف مبروك وإلى الأمام.
الحيصه تهنيء الدكتورة البريزات لحصولها على الدكتوراه في القانون العام
وطنا اليوم – تتقدم الآنسة علياء مسلم الحيصة بأسمى آيات التهنئة والتبريك من صديقتها الأخت العزيزة الدكتورة كريمه البريزات رئيسة قسم المديونية والتحصيل/ بالمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي فرع مادبا بمناسبة حصولها على درجة الدكتوراه في القانون العام من جامعة العلوم الإسلامية متمنية لها مزيداً من التقدم النجاح.