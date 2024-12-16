بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

صدور تعليمات الشمول بالتأمين الصحي المدني

16 ديسمبر 2024
صدور تعليمات الشمول بالتأمين الصحي المدني

وطنا اليوم:صدر في الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، تعليمات معدلة لشمول العاملين في أي شركة أو مؤسسة بالتأمين الصحي المدني، وذلك استناداً لأحكام المادة 31 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004، وتدخل التعليمات حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 كانون الأول الحالي، الموافقة على هذه التعليمات التي تتضمن تعديلات على التعليمات الأصلية رقم 10 لسنة 2007.
وتهدف التعليمات الجديدة إلى تحسين تغطية التأمين الصحي للعاملين وعائلاتهم، حيث تم تحديد بدل الاشتراك الشهري بنسبة 3 بالمئة من إجمالي الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي، بما لا يتجاوز 30 دينارا شهريا.
كما تشمل التعليمات الجديدة شمول أبناء المشتركين الذين بلغوا سن 18 عاما، بشرط أن يكونوا على مقاعد الدراسة ولا يتجاوز أعمارهم 25 عاما، أو بنات عازبات غير عاملات.
فيما يتعلق بالعاملين في المؤسسات الرسمية، تقرر أن أحكام هذه التعليمات لن تسري على من كانوا مشمولين بالتأمين الصحي المدني قبل إجراء التخاصية، مما يضمن حماية حقوق هؤلاء العاملين


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
05:19

عاجل…الملك يبحث مع رئيسة المفوضية الأوروبية تطورات الإقليم وأحداث سوريا

04:16

هل يتواجد ماهر الأسد في العراق؟.. بغداد ترد

03:12

الجيش الأمريكي ينفذ ضربة جوية على الحوثيين باليمن

01:58

روسيا تبدأ انسحابا واسعا من سوريا

23:06

متحف الدبابات الملكي يفتتح قاعة “تجربة الحرب الباردة” الجديدة

22:34

الحيصه تهنيء الدكتورة البريزات لحصولها على الدكتوراه في القانون العام

21:47

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر العبداللات والعوران وأبو رمان

20:42

لجنتان لحصر أضرار الصقيع في الأغوار الشمالية

20:24

المقاومة الفلسطينية تهدم مبنى يتحصن فيه جنود للاحتلال

20:20

سينما شومان تعرض الفيلم التشيكي “الحمامة البيضاء” غدا

20:11

أبو صعيليك يتابع تركيب نظام الدور والشاشات في البشير

19:47

رفع الحد الأدنى للأجور: هل مصلحة المواطنين أقل أهمية من المستثمرين؟

وفيات
وفيات الاثنين 16-12-2024وفيات الأحد 15-12-2024وفيات الجمعة 13-12-2024وفيات الأربعاء 11-12-2024شكر على تعاز من عشيرة العبيدات