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أبو صعيليك يتابع تركيب نظام الدور والشاشات في البشير

16 ديسمبر 2024
أبو صعيليك يتابع تركيب نظام الدور والشاشات في البشير

وطنا اليوم:قام وزير تطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، اليوم، بزيارة تفقدية إلى العيادات الخارجية في مستشفى البشير بهدف متابعة سير العمل في تركيب نظام الدور والشاشات الإلكترونية وربطها مع نظام “حكيم”، وذلك ضمن خطة الوزارة لتحسين كفاءة الخدمات الصحية المقدمة وتقليل وقت انتظار المرضى واختصار الإجراءات.
وخلال جولته، اطلع الوزير على سير العمل وناقش مع الكوادر المعنية آليات تشغيل النظام الجديد والتحديات التي قد تواجه عملية التنفيذ. وأكد أبو صعيليك أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الحكومة لتحسين تجربة المواطن وتطوير الخدمات العامة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وأشار الوزير إلى أن ربط نظام الدور مع نظام “حكيم” يمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الصحية، حيث يسهم في تنظيم حركة المرضى، تقليل الازدحام، وضمان تقديم خدمات أكثر دقة وسرعة.
وفي ختام الزيارة، شدد الوزير على أهمية استمرارية العمل لتطوير كافة القطاعات الحيوية في المملكة، معربًا عن شكره للكوادر الطبية والإدارية في مستشفى البشير على جهودهم المبذولة في تحسين الخدمات الصحية.


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