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الصفدي: لحظة تاريخية لسوريا تتطلب دعماً شاملاً لبناء المستقبل

16 ديسمبر 2024
الصفدي: لحظة تاريخية لسوريا تتطلب دعماً شاملاً لبناء المستقبل

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن ماحدث في سوريا: “لحظة تاريخيّة في سوريا الشقيقة تستوجب وقوفنا جميعا فيها مع الشعب السوري الشقيق؛ لمساعدته على أن ينطلق منها نحو منجز تاريخي يتمثل في بناء مستقبل يصوغه السوريون، ويضمن أمن سوريا ووحدتها واستقرارها وسيادتها وحقوق كل السوريين”.
وأضاف الصفدي في تغريدة له عبر منصة إكس، مساء الاثنين: “اجتماع العقبة تأكيد على احترام خيار الشعب السوري وإرادته لإعادة بناء سوريا ومؤسساتها ونظام سياسي يتوافق عليه السوريون، ويمثل كل السوريين ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها ودورها”.


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