الملك يستقبل رئيسة المفوضية الأوروبية

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في لقاء ركز على تطورات الإقليم، والأحداث في سوريا.

وأكد جلالة الملك أهمية توحيد الجهود الدولية لدعم عملية سياسية انتقالية سلمية في سوريا، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية.

وشدد جلالته على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وتماسكها وحماية مواطنيها ومؤسساتها الوطنية.

وتم التأكيد على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتكثيف المساعدات الإنسانية للقطاع، وضمان نجاح وقف إطلاق النار في لبنان.

وتطرق اللقاء إلى الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وسبل النهوض بها في شتى الميادين.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.