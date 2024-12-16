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رفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارا اعتبارا من بداية عام 2025

16 ديسمبر 2024
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارا اعتبارا من بداية عام 2025

وطنا اليوم:أعلنت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل في اجتماعها اليوم الإثنين برئاسة وزير العمل الدكتور خالد البكار في مقر وزارة العمل عن قرارها الذي اتخذته بإجماع أطراف اللجنة الثلاثية “الحكومة وأصحاب العمل والعمال” عن رفع رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 260–290 دينار وتطبيقه اعتباراً من تاريخ 2025/1/1 ولغاية 2027/12/31.

وحرصاً على رفع مستوى معيشة شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص ،توافقت اللجنة خلال اجتماعها على الموازنة بين حق العمال في تحسين أجورهم وبين الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل.


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