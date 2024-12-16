أنوروا: نقص حليب الأطفال في غزة يهدد حياة 8500 رضيع

وطنا اليوم:قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، اليوم الاثنين، إن إمدادات حليب الأطفال لديها تكاد تنتهي في قطاع غزة، ما يعرض حياة نحو 8500 رضيع للخطر.

وأشارت الوكالة في منشور على منصة “اكس”، إلى أن 6 صناديق من حليب الأطفال فقط ما تبقى، في حين يعتمد عليها نحو 8500 رضيع في القطاع للحصول على الحليب.

وشددت “الأونروا” على أن النقص بالإمدادات يعرض حياة الرضع وأكثر من 200 ألف شخص يعتمدون على خدماتها للخطر في قطاع غزة.

وقالت إن نحو 19 ألف طفل في القطاع دخلوا المستشفى بسبب سوء التغذية الحاد خلال الأشهر الأربعة الماضية، مؤكدة أن العدد تضاعف عن مطلع العام الحالي.