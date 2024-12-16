عمان الأهلية تشارك بورشة عمل كليات التمريض ضمن مشروع شبابنا من أجل الصحة

وطنا اليوم:‎أقامت الجمعية الملكية للتوعية الصحية ورشة عمل لكليات التمريض في الجامعات الأردنية ضمن مشروع (شبابنا من أجل الصحة)، شاركت فيها كلية التمريض في جامعة عمان الأهلية ممثلة بعميدتها أ.د.إيمان النزلي تعزيزاً للشراكة مع الجمعية وبناء على الاتفاقية التي تم توقيعها مع الجامعة، وللعمل مع عمداء كليات التمريض في الجامعات الوطنية لتحديد اولويات العمل خلال عام 2025 ومن ضمنها اجراءات مراجعة المساقات الصحية.

وخلال جلسات ورشة العمل والتي كانت على مدار يومين تمت مناقشة اليات ومنهجيات تضمين اهداف التنمية ضمن استراتيجيات/خطط وبرامج الكليات والوصول الى معايير الاعتمادية وتحقيق التنمية المستدامة ومراجعة الإنجازات والتحديات التي تواجه تطبيق المساقات الصحية وتحقيق الأهداف المرجوة.

وتم تشكيل مجموعات عمل لتقديم التوصيات الخاصة بآليات تدعم عمل الكليات والخطوات المستقبلية.

وفي نهاية الورشة اشاد المنظمون للورشة بالانجازات الفاعلة للمجموعات والتي قدمت مقترحات وتوصيات هامة مما سيكون له الأثر الكبير في تعزيز الجهود المبذولة لتطوير أدوات التعليم والتعلم بما يلبي احتياجات الطلبة في ظل التطورات السريعة التي تشهدها جميع المجالات، وعلى وجه الخصوص في مجال الصحة ومفاهيمها وكيفية إيصالها للطلبة بشكل مميز وفعال.

ويذكر ان الجمعية الملكية للتوعية الصحية هي مؤسسة أردنية غير ربحية تأسست في عام 2005 بتوجيهات من صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة تهدف إلى زيادة الوعي الصحي وتمكين المجتمع المحلي من إتباع سلوكيات صحية من خلال تنفيذ برامج تنموية لتلبية احتياجات المجتمع المحلي والتي تتماشى والأولويات الصحية الوطنية وذلك بالشراكة مع القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وتقوم الجمعية بتنفيذ عدد من البرامج ومن ضمنها، برنامج (شباب من اجل الصحة) والذي يتم تطبيقه بدعم من صندوق الامم المتحدة للسكان.