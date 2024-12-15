بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

الدفاع المدني يتعامل مع حريق مواد زراعية في إربد

15 ديسمبر 2024
الدفاع المدني يتعامل مع حريق مواد زراعية في إربد

وطنا اليوم:غطت رائحة دخان سماء مناطق في محافظة إربد مساء الأحد، إثر قيام مزارعين بإتلاف بقايا مواد زراعية وأسمدة من خلال إحراقها في منطقة قريبة من شارع البتراء.
وتعامل فريق من مديرية الدفاع المدني في إربد مع المواد الخطرة، حيث كان الحريق لبقايا مواد زراعية في أراضي زراعية تم جمع مواد من أسمدة ومواد كيميائية وأتلفها المزارعون بحرقها.
وفي التفاصيل، شعر السكان مع ساعات المغرب بوجود دخان كثيف في سماء محافظة إربد، وتلقت الجهات المعنية عدة بلاغات من السكان حول مصدر هذه الرائحة، وقامت على الفور بتحديد موقع الرائحة والحريق وتعاملت مع هذه المواد.
وتمت السيطرة على الحريق، وأكد مصدر أمني أن هذه المواد موجودة في منطقة زراعية خالية من السكان تماما، موضحا أن سرعة الرياح وطبيعتها لهذا اليوم أدت إلى انتشار الدخان الكثيف وتسببت بانبعاث الرائحة المزعجة للسكان.
وبين أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا حول هذا الحريق للتأكد من حيثيات الموضوع وأسبابه، مؤكدا أنه لم تسجل أي أضرار مادية أو أضرار بشرية، لكن اقتصرت الأضرار على إحداث إزعاج للبعض خاصة ممن يعانون من الأمراض التنفسية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:19

عاجل – الجيش الإسرائيلي: نفذنا غارة جوية جنوبي لبنان

23:15

النائب أبو رمان يسأل عن الأسباب التي دفعت مدير الجمارك للاستقالة

22:26

امام وزير التربية والتعليم…شكوى ولي أمر حول تعرضه وابنته لمعاملة غير لائقة في مدرسة حكومية بإربد

22:11

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي الغنانيم والعدوان

22:04

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي الغنانيم والعدوان

21:40

بحضور رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية في الهند السياحة ترعى إضاءة شجرة الميلاد في مكاور

21:27

رئيس غرفة تجارة الأردن: دخول الشاحنات الأردنية إلى سوريا مباشرة اعتباراً من الغد

20:55

سببُ التضحيةِ بالخروفِ بشار 

20:32

مصرع 13 شخصا في حادث مروع جنوبي مصر

20:26

تمديد سياسة الخصومات على أسعار الأراضي في الزرقاء

20:22

الرفاعي: 260 ألف مقترع لم ينتخبوا الأحزاب ما يدلل على عدم قناعتهم بها

20:19

الرواد: الأردن يمتلك خامس احتياطي عالمي من الفوسفات

وفيات
والد خلف الرقاد مدير الاعلام بوزارة الزراعة في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 17-12-2024وفيات الاثنين 16-12-2024وفيات الأحد 15-12-2024وفيات الجمعة 13-12-2024