الدفاع المدني يتعامل مع حريق مواد زراعية في إربد

وطنا اليوم:غطت رائحة دخان سماء مناطق في محافظة إربد مساء الأحد، إثر قيام مزارعين بإتلاف بقايا مواد زراعية وأسمدة من خلال إحراقها في منطقة قريبة من شارع البتراء.

وتعامل فريق من مديرية الدفاع المدني في إربد مع المواد الخطرة، حيث كان الحريق لبقايا مواد زراعية في أراضي زراعية تم جمع مواد من أسمدة ومواد كيميائية وأتلفها المزارعون بحرقها.

وفي التفاصيل، شعر السكان مع ساعات المغرب بوجود دخان كثيف في سماء محافظة إربد، وتلقت الجهات المعنية عدة بلاغات من السكان حول مصدر هذه الرائحة، وقامت على الفور بتحديد موقع الرائحة والحريق وتعاملت مع هذه المواد.

وتمت السيطرة على الحريق، وأكد مصدر أمني أن هذه المواد موجودة في منطقة زراعية خالية من السكان تماما، موضحا أن سرعة الرياح وطبيعتها لهذا اليوم أدت إلى انتشار الدخان الكثيف وتسببت بانبعاث الرائحة المزعجة للسكان.

وبين أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا حول هذا الحريق للتأكد من حيثيات الموضوع وأسبابه، مؤكدا أنه لم تسجل أي أضرار مادية أو أضرار بشرية، لكن اقتصرت الأضرار على إحداث إزعاج للبعض خاصة ممن يعانون من الأمراض التنفسية.