إصابة إدوارد بشلل مؤقت في المعدة بسبب حقن التخسيس

وطنا اليوم:كشف الفنان إدوارد عن تعرضه لأزمة صحية مؤخرًا بسبب حقن التخسيس التى تسببت فى إصابتها بشلل مؤقت فى المعدة، وروى إدوارد التفاصيل عبر حسابه على فيس بوك ونشر الكلام عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام.

وكتب إدوارد، قائلاً: “مواظب على دايت مع الدكتورة والحقن لحد الأسبوع اللي فات فجأة غير جعان خالص وقعدت حوالي 4 أيام ولم أدخل حمام ولا قادر أكل ووجع في معدتي جامد، دكتورة التغذية قالتلي وقف الحقن وروح لدكتور جهاز هضمي فورًا وعملت كده روحت لدكتور قالي حصلي شلل مؤقت من الحقن في المعدة وكان مفروض تتابع معايا مع دكتورة التغذية قولتله أنا اللي كنت بطنش عشان كنت تمام، قالي الحقن مش وحشة ومفعولها كويس، بس أنا بنصح أقصاها 3 شهور بس تاخدها وتوقف فترة وترجع تاني، بس لازم طبعًا برده متابعة مع دكتور تغذية”.

وأضاف: “من غير ما طول عليكم أنا بقالي أسبوع بتعالج وعملت كل التحاليل حتى صبغة على الكلى، والحمد الله معنديش غير شوية زيادة في الأملاح زي كل المصريين بطني بتتحسن واحدة واحدة، ولسة المعدة وجعاني، والدكتور قالي من 8 لـ9 أيام ترجع عادي، وإن شاء الله هبقى كويس، أنا حكتلكم تجربتي عشان بقولكوا إن الحقن مش وحشة وجابت نتيجة هايلة معايا بس لازم مع دكتور التغذية دكتور جهاز هضمي وكمان دكتور قلب لو أمكن عشان سرعة ضربات القلب، أتمنى أكون قدمتلكم معلومات كويسة عن تجربتي وربنا يشفي أي حد تعبان وأشوفكم دايما كويسين”.