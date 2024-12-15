يورآسيا الخليج تكرم هيئة تنشيط السياحة ضمن أفضل المؤسسات المتميزة لعام 2024

وطنا اليوم:حَصلت هيئة تنشيط السياحة على جائزة تميُّز خلال حفل جوائز “يورآسيا الخليج للتميز 2024″، الذي استضافته مدينة دبي يوم 12 كانون الأول/ ديسمبر.

وجمعت الفعّالية نخبة من الدبلوماسيين ورجال الأعمال ومُمثلي المؤسسات من منطقتي أورو آسيا والخليج؛ لتسليط الضوء على المساهمات المتميّزة في الابتكار والتعاون. وتمتد أورو آسيا من أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، بينما يشمل الخليج دول المنطقة العربية الغنيّة بالتنوّع الثقافي والاقتصادي.

وتم انتداب مدير التسويق الالكتروني والاتصال علاء الهندي مندوبا عن المدير العام لهيئة تنشيط السياحة لاستلام الجائزة .

وأشاد رئيس مجلس إدارة يورآسيا الخليج، السيد هنريك وينثر، بالدور الكبير الذي تؤدّيه المؤسسات الفائزة، قائلاً: “تمثل جوائز يورآسيا الخليج للتميز احتفالاً بالوحدة والصمود والابتكار التي تميز منطقتينا. ونسعد بتكريم هذه المؤسسات والشخصيات التي أسهمت في تشكيل مستقبل أكثر إشراقاً وشمولية من خلال الابتكار والتعاون.”

بدوره، أوضح رئيس لجنة التحكيم، السيد فيكتور هاروتا، أن معايير اختيار الفائزين اعتمدت على التأثير الفعلي والابتكار، مع التركيز على قدرة المرشحين على إحداث تغيير إيجابي وإلهام الآخرين.

وتضمنت قائمة المكرمين في الحفل 13 مؤسسة و5 شخصيات فردية، إلى جانب هيئة تنشيط السياحة التي حصدت الجائزة عن دورها البارز في تحقيق نمو الإيرادات السياحية للعام 2023 .

وتم تكريم مؤسسات أخرى من بينها مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، الذي حصل على جائزة التميز في الابتكار، وجامعة بليخانوف التي نالت جائزة التميُّز في تطوير الأعمال التعليمية، وشركة أندرسن التي حصدت جائزة التميز في الابتكار التقني، بالإضافة إلى قرية مرسى، جلوبال أدفوكاسي آند ليجال كاونسل، أفييس للرعاية الصحية، مجموعة إمباور-أبوظبي، أدفانتج بلس، ويتيل وورلد الإمارات، أومنيس ميديا، وأكاديمية مافريك بيزنس لندن.

وشَهد الحفل تكريم شخصيات بارزة، مثل معالي حسين محمد المهندي، الذي مُنح جائزة التميز في القيادة، تقديراً لإسهاماته المتميزة وقيادته الملهمة.

تعتبر يورآسيا الخليج منصة رائدة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين منطقتي أورو آسيا والخليج. وتعمل من خلال مبادراتها المتنوعة، مثل جوائز التميز، على دعم الابتكار والتعاون بين المؤسسات الرائدة والقادة الملهمين لتحقيق مستقبل مستدام ومزدهر