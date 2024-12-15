الملك يستقبل وزير الدفاع السعودي

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، سمو الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية.

ونقل سموه لجلالة الملك تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء.

وحمّل جلالته سمو الأمير خالد تحياته لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده.

وأكد جلالة الملك عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على توطيدها.

وتناول اللقاء مستجدات المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، والسفير السعودي لدى الأردن نايف السديري