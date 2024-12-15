46 شهيدا بـ 5 مجازر خلال 24 ساعة في غزة

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة بقطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية خمس مجازر في غزة وصل منها للمستشفيات 46 شهيدا و 135جريحا.

وأضافت في تقريرها الإحصائي اليومي أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 44976 شهيدا و 106759جريحا.