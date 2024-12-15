بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

ولي العهد وأمير الكويت يؤكدان ضرورة توحيد الجهود العربية حيال التطورات الإقليمية

15 ديسمبر 2024
ولي العهد وأمير الكويت يؤكدان ضرورة توحيد الجهود العربية حيال التطورات الإقليمية

وطنا اليوم:استهل سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، زيارته لدولة الكويت الشقيقة، الأحد، بلقاء سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.
ونقل سموه خلال اللقاء، الذي عقد في قصر بيان في العاصمة الكويتية، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى أخيه سمو الشيخ مشعل.
وعبر سمو ولي العهد عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع الأردن ودولة الكويت، مشيدا بمواقف الكويت تجاه مختلف قضايا الأمة.
وجرى التأكيد خلال اللقاء، بحضور سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي عهد الكويت، على ضرورة توحيد الجهود العربية وتنسيقها حيال التطورات الإقليمية، خاصة بما يتعلق بغزة وسوريا.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين، وسفير الأردن لدى الكويت سنان المجالي.
كما حضره من الجانب الكويتي سمو الشيخ أحمد عبداللّه الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، والشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، ووزير الخارجية عبداللّٰه علي اليحيا، والشيخ صباح بدر السالم الصباح رئيس بعثة الشرف المرافقة، والسفير الكويتي في الأردن حمد المري، وعدد من المسؤولين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:26

المرتفع الجوي السيبيري يتعمق ويدفع برياح شديدة البرودة نحو الأردن

09:19

مسؤول عسكري إسرائيلي : سلاح الجو يستعد للمهمة الكبرى المقبلة

05:06

عاجل – حماس: اغتيال الصحفي أحمد اللوح جريمة حرب

04:22

المومني: الأردن يتعامل مع الحالة السورية كما هو شأن داخلي

03:05

الأمن الفلسطيني: من هم بجنين ليسوا مقاومين

02:04

مقتطفات من زيارة الملك إلى قاعدة الشهيد الطيار موفق السلطي

01:29

الحكومة: شمول مركبات خاصة بالتتبع الإلكتروني

00:25

الشرع: ندرس رفع الرواتب بنسبة 400% في سوريا

23:42

الصفدي يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي 

22:31

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الشلول والسردية وكلّاب

21:30

الأمن يؤكد: لا داعٍ للقلق أو الخوف من الرائحة ونسبها طبيعية في الجو ولا تؤثر على الاشخاص

21:10

إخماد حريق واسع في الرمثا تسبب بانبعاث غاز الكبريت في اربد

وفيات
وفيات الأحد 15-12-2024وفيات الجمعة 13-12-2024وفيات الأربعاء 11-12-2024شكر على تعاز من عشيرة العبيداتوفاة لاعب الفيصلي السابق نادر راغب