ولي العهد وأمير الكويت يؤكدان ضرورة توحيد الجهود العربية حيال التطورات الإقليمية

وطنا اليوم:استهل سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، زيارته لدولة الكويت الشقيقة، الأحد، بلقاء سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

ونقل سموه خلال اللقاء، الذي عقد في قصر بيان في العاصمة الكويتية، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى أخيه سمو الشيخ مشعل.

وعبر سمو ولي العهد عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع الأردن ودولة الكويت، مشيدا بمواقف الكويت تجاه مختلف قضايا الأمة.

وجرى التأكيد خلال اللقاء، بحضور سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي عهد الكويت، على ضرورة توحيد الجهود العربية وتنسيقها حيال التطورات الإقليمية، خاصة بما يتعلق بغزة وسوريا.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين، وسفير الأردن لدى الكويت سنان المجالي.

كما حضره من الجانب الكويتي سمو الشيخ أحمد عبداللّه الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، والشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، ووزير الخارجية عبداللّٰه علي اليحيا، والشيخ صباح بدر السالم الصباح رئيس بعثة الشرف المرافقة، والسفير الكويتي في الأردن حمد المري، وعدد من المسؤولين.