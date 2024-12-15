بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

13 مصابا بحادث سير في الأغوار الشمالية

15 ديسمبر 2024
13 مصابا بحادث سير في الأغوار الشمالية

وطنا اليوم:أصيب 13 شخصاً بجروح ورضوض إثر حادث تصادم اليوم الأحد بين حافلة ركوب عمومية ومركبة على طريق الأغوار الدولي، في منطقة الكريمة بلواء الأغوار الشمالية غربي اربد.
وقال مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح الدكتور مؤيد الشكور إن المصابين وصلوا إلى قسم الإسعاف والطوارئ من خلال كوادر الدفاع المدني، مشيرا الى انه تم إدخال 4 حالات متوسطة لتلقي الرعاية الطبية، فيما تلقى الآخرون العلاج اللازم قبل خروجهم من المستشفى.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:51

وفاة شقيقتين بحريق منزل في عمّان

09:26

المرتفع الجوي السيبيري يتعمق ويدفع برياح شديدة البرودة نحو الأردن

09:19

مسؤول عسكري إسرائيلي : سلاح الجو يستعد للمهمة الكبرى المقبلة

05:06

عاجل – حماس: اغتيال الصحفي أحمد اللوح جريمة حرب

04:22

المومني: الأردن يتعامل مع الحالة السورية كما هو شأن داخلي

03:05

الأمن الفلسطيني: من هم بجنين ليسوا مقاومين

02:04

مقتطفات من زيارة الملك إلى قاعدة الشهيد الطيار موفق السلطي

01:29

الحكومة: شمول مركبات خاصة بالتتبع الإلكتروني

00:25

الشرع: ندرس رفع الرواتب بنسبة 400% في سوريا

23:42

الصفدي يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي 

22:31

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الشلول والسردية وكلّاب

21:30

الأمن يؤكد: لا داعٍ للقلق أو الخوف من الرائحة ونسبها طبيعية في الجو ولا تؤثر على الاشخاص

وفيات
وفيات الأحد 15-12-2024وفيات الجمعة 13-12-2024وفيات الأربعاء 11-12-2024شكر على تعاز من عشيرة العبيداتوفاة لاعب الفيصلي السابق نادر راغب