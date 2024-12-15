13 مصابا بحادث سير في الأغوار الشمالية

وطنا اليوم:أصيب 13 شخصاً بجروح ورضوض إثر حادث تصادم اليوم الأحد بين حافلة ركوب عمومية ومركبة على طريق الأغوار الدولي، في منطقة الكريمة بلواء الأغوار الشمالية غربي اربد.

وقال مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح الدكتور مؤيد الشكور إن المصابين وصلوا إلى قسم الإسعاف والطوارئ من خلال كوادر الدفاع المدني، مشيرا الى انه تم إدخال 4 حالات متوسطة لتلقي الرعاية الطبية، فيما تلقى الآخرون العلاج اللازم قبل خروجهم من المستشفى.