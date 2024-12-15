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جمعية الصرافين الأردنيين: زيادة الطلب على الليرة السورية بشكل ملحوظ

15 ديسمبر 2024
جمعية الصرافين الأردنيين: زيادة الطلب على الليرة السورية بشكل ملحوظ

وطنا اليوم:قال رئيس جمعية الصرافين الأردنيين عبد السلام السعودي، الأحد، إن محال الصرافة الأردنية تشهد زيادة ملحوظة في الطلب على الليرة السورية.
وأضاف السعودي في تصريح، أن الطلب شهد ارتفاعا تحديدا بعد بدء البعض من السوريين بشراء الليرة تجهيزا للعودة إلى بلادهم.
وأكد أن هناك شحا في الليرة السورية في محال الصرافة في ظل ارتفاع الإقبال على شرائها.
بدوره أشار ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، إلى عدم المضاربة بالعملة السورية، بسبب حالة من عدم اليقين حول الليرة السورية من حيث ارتفاعها أم انخفاضها أمام الدولار، لعدم الاستقرار الجيوسياسي بالمنطقة.
وكانت الليرة السورية قد سجلت ارتفاعا ملحوظا بسعر صرفها أمام الدولار حيث ارتفعت لتسجل سعر صرف بين 11500 و12500 مقابل الدولار.


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