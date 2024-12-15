وطنا اليوم:قرر وزير الأوقاف و الشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، تمديد فترة التسجيل الأولي للحج حتى الساعة (العاشرة) من مساء يوم الخميس المقبل.
وسيستمر التسجيل الأولي للحج من خلال بوابة الحاج الإلكترونية
https://hajj.gov.jo/reg
للمواطنين الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة، ودون اشتراط تلقي المسجل أو المسجلة جرعتي لقاح فيروس كورونا من اللقاحات المعتمدة.
تمديد فترة التسجيل الأولي للحج حتى الخميس المقبل
وطنا اليوم:قرر وزير الأوقاف و الشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، تمديد فترة التسجيل الأولي للحج حتى الساعة (العاشرة) من مساء يوم الخميس المقبل.