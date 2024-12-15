تمديد فترة التسجيل الأولي للحج حتى الخميس المقبل

وطنا اليوم:قرر وزير الأوقاف و الشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، تمديد فترة التسجيل الأولي للحج حتى الساعة (العاشرة) من مساء يوم الخميس المقبل.

وسيستمر التسجيل الأولي للحج من خلال بوابة الحاج الإلكترونية

https://hajj.gov.jo/reg

للمواطنين الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة، ودون اشتراط تلقي المسجل أو المسجلة جرعتي لقاح فيروس كورونا من اللقاحات المعتمدة.