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تمديد فترة التسجيل الأولي للحج حتى الخميس المقبل

15 ديسمبر 2024
تمديد فترة التسجيل الأولي للحج حتى الخميس المقبل

وطنا اليوم:قرر وزير الأوقاف و الشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، تمديد فترة التسجيل الأولي للحج حتى الساعة (العاشرة) من مساء يوم الخميس المقبل.
وسيستمر التسجيل الأولي للحج من خلال بوابة الحاج الإلكترونية
https://hajj.gov.jo/reg
للمواطنين الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة، ودون اشتراط تلقي المسجل أو المسجلة جرعتي لقاح فيروس كورونا من اللقاحات المعتمدة.


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