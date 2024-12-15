بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. آراء واقلام

الخوف على سوريا من التقسيم إلى ماذا أعادني؟

15 ديسمبر 2024
الخوف على سوريا من التقسيم إلى ماذا أعادني؟

حنين محمد حسن عساف

اعادني الى الحديث عن الهوية الوطنية الجامعة الذي أثار حفيظة البعض، واعتبروه تذويب لهوياتنا الفرعية، ولكن المقصود بهذا المصطلح الذي أثار جدلا غير منطقيا؛ هو الإلتفاف حول الوطن حول أردن واحد دون إقصاء أو تهميش لأي هوية فرعية من مكوناته، الولاء لوطن واحد، والدعوة للمساواة والعدالة بين أفراده لا يعني انكارنا لهوياتنا الفرعية، لكن هذا يحمي الوطن من أي تقسيم أو إلتفاف على هذه الهويات لتقسيم الوطن الي دويلات ضعيفة وهشة متمسكة فقط بانتماءاتها الفرعية، متناسية أننا أبناء وطن واحد نلتف حوله متوحدين متراصين معتزين بهوياتنا الفرعية لكن متفقين على أننا أصحاب وطن واحد.
إن الخوف على سوريا وعلى الشعب السوري الشقيق أن تتقسم سوريا إلى دويلات صغيرة متناحرة، تقاتل بعضها لانتزاع قطعة من سوريا الشقيقة لها.
إن رؤية جلالة الملك بضرورة توجيه الاردنيين إلى هويتهم الرئيسية الاردنية بعيدا عن الاقصاء والتهميش هي رؤيا حكيمة بعيدة المدى، فلا يجب أن تضيع الأوطان وتتقسم وتتفكك الشعوب بعيدا عن فكرة الوطن الواحد والمواطن المتقبل للإختلاف الذي يقبل الأخر ولا يقصيه.

حمى الله الأردن وطنا مستقلا متماسكا، وأخرج سوريا من محنتها دولة واحدة متماسكة قوية يلتف مواطينها حولها متوحدين


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:51

وفاة شقيقتين بحريق منزل في عمّان

09:26

المرتفع الجوي السيبيري يتعمق ويدفع برياح شديدة البرودة نحو الأردن

09:19

مسؤول عسكري إسرائيلي : سلاح الجو يستعد للمهمة الكبرى المقبلة

05:06

عاجل – حماس: اغتيال الصحفي أحمد اللوح جريمة حرب

04:22

المومني: الأردن يتعامل مع الحالة السورية كما هو شأن داخلي

03:05

الأمن الفلسطيني: من هم بجنين ليسوا مقاومين

02:04

مقتطفات من زيارة الملك إلى قاعدة الشهيد الطيار موفق السلطي

01:29

الحكومة: شمول مركبات خاصة بالتتبع الإلكتروني

00:25

الشرع: ندرس رفع الرواتب بنسبة 400% في سوريا

23:42

الصفدي يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي 

22:31

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الشلول والسردية وكلّاب

21:30

الأمن يؤكد: لا داعٍ للقلق أو الخوف من الرائحة ونسبها طبيعية في الجو ولا تؤثر على الاشخاص

وفيات
وفيات الأحد 15-12-2024وفيات الجمعة 13-12-2024وفيات الأربعاء 11-12-2024شكر على تعاز من عشيرة العبيداتوفاة لاعب الفيصلي السابق نادر راغب