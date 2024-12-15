المكافحة تطيح بـ 3 مطلوبين مرتطبين بعصابات اقليمية

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات واصلوا جهودهم اليومية لملاحقة تجّار المواد المخدرة ومهربيها ومروجيها كافّة، حيث تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع 11 قضية في مختلف مناطق المملكة أُلقي القبض خلالها على 46 شخصا وضُبطت بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ أولى وأبرز تلك القضايا نفذتها قوة أمنيّة خاصة داهمت مكان وجود ثلاثة مطلوبين مصنفين بالخطرين وممن يرتبطون بعصابات إقليمية للاتجار وتهريب المخدرات في منطقة منشية الغياث في لواء الرويشد وألقت القبض عليهم وضُبط بحوزتهم عدد من الأسلحة النارية وكميات من المواد المخدرة .

وفي محافظة العقبة نفذت حملة أمنيّة على مجموعة من الأشخاص من المتورطين بقضايا تهريب وتجارة المواد المخدرة وأُلقي القبض على تسعة أشخاص تورطوا بتلك القضايا وضُبط بحوزتهم على 12 كغم من مادة الماريجوانا المخدرة.

وفي البادية الشمالية أُلقي القبض على ثلاثة تجار للمخدرات ممن يقومون بنقل المخدرات والاتجار بها، حيث جرت مداهمتهم بعد جمع المعلومات كافّة حولهم وتحديد مكان تخزين المواد المخدرة داخل أحد المنازل وضبط داخل ذلك المنزل بعد تفتيشه على 85 كف حشيش وسلاح ناري .

وفي محافظة إربد تم التعامل مع قضيتين نوعيتين في الأولى جرت مداهمة خلية جرمية مكونة من ثلاثة أشخاص عملوا على نقل كميات كبيرة من المواد المخدرة وتخزينها في مدينة اربد وترويجها هناك، حيث جرى تحديد موقع نشاطهم ومداهمته وإلقاء القبض عليهم وضُبط بحوزتهم 9 كفوف حشيش و 6000 آلاف حبة مخدرة و 200 غم من مادة الكريستال ، وفي القضية الثانية دوهم منزل استخدمه مروجان اثنان لنشاطهم الجرمي وأُلقي القبض عليهما وضبط بحوزتهما 1 كغم من مادة الكريستال المخدرة وكمية من الحبوب المخدرة إضافة إلى ثلاثة أسلحة نارية .

كما ونفذت حملة أمنيّة في لواء الرمثا على تجار ومطلوبين ومروجين للمخدرات وأُلقي القبض خلالها على خمسة أشخاص من بينهم شخصان من المصنفين بالخطرين وضبط بحوزة المقبوض عليهم كميات متفرقة من المواد المخدرة .

وأُلقي القبض في محافظة المفرق على شخصين من تجار المخدرات بعد جمع المعلومات حولهما والتأكد من نقلهما لكمية من المواد المخدرة بواسطة إحدى المركبات، حيث وضعت الكمائن اللازمة على خط مسيرهما وجرى إيقافهما وبتفتيش المركبة التي كانا يستقلانها عثر على 17 ألف حبة مخدرة أُخفيت بطريقة سرية بجسم المركبة .

كما وتم في العاصمة التعامل مع قضيتين نوعيتين أُلقي القبض في الأولى على ثلاثة مروجين بعد مداهمة مكان نشاطهم الجرمي داخل أحد المنازل وضُبط بحوزتهم 4500 حبة مخدرة و 100 غم من مادة الكريستال المخدرة وسلاح ناري فيما جرت شرق العاصمة مداهمة أحد الأوكار التي استخدمها مروجون للمخدرات لتخزين وبيع المواد المخدرة، أُلقي القبض داخل المنزل على خمسة مروجين وضُبط بحوزتهم 300 غم من مادة الكريستال المخدرة و 100 غم كوكايين وكمية من الحبوب والحشيش المخدرة .

وكما نفذت حملة أمنيّة موسعة ضمن مناطق شرق العاصمة على المطلوبين ومروجي المخدرات أُلقي القبض خلالها على 10 منهم وضُبط ما بحوزتهم من مواد مخدرة .

وفي آخر تلك القضايا في محافظة الكرك وبعد جمع المعلومات حول أحد المطلوبين الخطرين بقضايا المخدرات جرى تحديد مكان وجوده ومداهمته وإلقاء القبض عليه وضُبطت بحوزته كمية من مادة الكريستال المخدرة.