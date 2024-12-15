لو بيدينا عمل خليجي يجمع يارا بالعساف

وطنا اليوم:أطلق الكاتب والملحن حازم العساف أغنيةً خليجية من كلماته ، حملت عنوان “لو بيدينا “، بصوت الفنانة يارا الشافعي ، ويعتبر هذا التعاون الأول الذي يجمع العساف بالشافعي ،من ألحان الفنان ياسر مال الله وتوزيع موسيقي احمد العسال ، وهندسة صوتية للدكتور حسام جمعة.

” لو بيدينا ” تتحدث عن وجع الفراق والشوق، ليشكل العمل الجديد محطة جديدة في مشوار الفنانة يارا الشافعي ،خصوصا بعد التعاون الأول ، الذي جمعها بالكاتب والملحن حازم العساف ، واعرب العساف عن سعادته بهذا العمل الفني والتعاون مع الفنانة يارا الشافعي وجميع الفنانيين المشاركين بهذا العمل .

وتقول كلماتها :

لو بيدينا ما بدينا .. ولا حسينا الغرام .. الزمن قاسي علينا .. يكفي قولوا له حرام .. هذه كل الحكاية

م البداية للنهاية .. غيمة مرت في سمايا .. ودنيتي صارت ظلام .

” لو بيدينا ” تم اطلاقها على قناة الريماس، وعلى كافة المتاجر الموسيقية والمحطات الاذاعية الخليجية والعربية

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