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لو بيدينا عمل خليجي يجمع يارا بالعساف

15 ديسمبر 2024
لو بيدينا عمل خليجي يجمع يارا بالعساف

وطنا اليوم:أطلق الكاتب والملحن حازم العساف أغنيةً خليجية  من كلماته ، حملت عنوان “لو بيدينا “، بصوت الفنانة يارا الشافعي ، ويعتبر هذا التعاون الأول الذي يجمع العساف بالشافعي ،من ألحان الفنان ياسر مال الله وتوزيع موسيقي احمد العسال ، وهندسة صوتية للدكتور حسام جمعة.

” لو بيدينا ” تتحدث عن وجع الفراق والشوق، ليشكل العمل الجديد محطة جديدة في مشوار الفنانة يارا الشافعي ،خصوصا بعد التعاون الأول ، الذي جمعها  بالكاتب والملحن  حازم العساف ، واعرب العساف عن سعادته بهذا العمل الفني والتعاون مع الفنانة يارا الشافعي وجميع الفنانيين المشاركين بهذا العمل .

وتقول كلماتها : 

لو بيدينا ما بدينا .. ولا حسينا الغرام .. الزمن قاسي علينا .. يكفي قولوا له حرام .. هذه كل الحكاية

م البداية للنهاية .. غيمة مرت في سمايا .. ودنيتي صارت ظلام .

” لو بيدينا ” تم اطلاقها على قناة الريماس، وعلى كافة المتاجر الموسيقية والمحطات الاذاعية الخليجية والعربية 

للاستماع  للعمل من خلال الرابط المرفق :

 


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