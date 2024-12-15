ضبط مركبتان تسيران بسرعة جنونية على طريق المطار

وطنا اليوم:أكد مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية الجاهزية التامة للتعامل مع نشاط الحركة المرورية بالتزامن مع بداية الأسبوع وأكدا على الانتشار الواسع للمرتبات على كافة الطرق لضمان انسيابية الحركة المرورية ولضبط المخالفات الخطرة وضمان الوصول الآمن للمواطنين إلى وجهاتهم المختلفة وأكدا على انتهاء العمل بالحملة الشتوية للتفتيش على المركبات وفحصها اعتبارا من يوم أمس.

مندوب إدارة السير في حديثه لإذاعة الأمن العام أكد على أنه ومنذ ساعات الصباح الباكر تم توزيع مجموعات السير على الطرق والمفاصل الرئيسية وفي محيط المدارس والجامعات لسحب وتفريغ الحركة المرورية لتامين الوصول الآمن لمستخدمي الطرق .

وأشار إلى كثافة ونشاط الحركة المرورية ، خاصة من قبل حافلات النقل العام و طلاب المدارس والجامعات داعيا سائقي وسائط النقل ضرورة الالتزام بالمسارب وعدم تغيير المسارب بشكل مفاجئ والالتزام بالسرعات المقررة على الشوارع تلافيا لأي حوادث لاقدر الله

ونوه إلى التعامل الفوري صباح اليوم من قبل مجموعات السير مع حريق مركبة داخل نفق الواحة مما استوجب تحويل السير إلى خارج النفق لحين قيام مجموعات الدفاع المدني بالسيطرة على الحريق ورفع المركبة بزمن قياسي وإعادة الأمور إلى طبيعتها.

من جانبه بين مساعد رئيس قسم سير الزرقاء الرائد تامر بني ياسين أن الواقع المروري ضمن مناطق الاختصاص يشهد حركة مرورية نشطة خاصة من المحافظة باتجاه العاصمة عمان ومجموعات السير في الميدان منذ ساعات الصباح الأولى لتنظيم الحركة المرورية والتعامل بشكل فوري مع أي إعاقات المرورية.

وأشار إلى تعامل مجموعات سير الزرقاء صباح اليوم مع ملحوظة مرورية على جسم إشارات خو تمثل بصعوبة دوران لأحد مركبات الشحن وتسبب بكثافة مرورية لضيق الشارع حيث تم رفع الاثر المروري الناتج عن ذلك.

من جانبه قال مندوب إدارة الدوريات الخارجية إن جميع الطرق تشهد حركة سير صباحية نشطة مؤكدا على الجاهزية التامة للتعامل مع أي إعاقات تؤثر على الحركة المرورية.

وحول أبرز الحوادث التي تم التعامل معها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، أشار إلى أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق العدسية ناعور نزولا باتجاه الأغوار والبحر الميت لم ينتح عن الحادث أي إصابة فقط إعاقة على المسرب الأيمن من الطريق وتم التعامل مع الأثر لمروري ورفع المركبات عن الشارع العام.

وأضاف أنه تم التعامل مع إعاقات على الطرق الخارجية أبرزها التعامل مع انسكاب حمولة مركبة قلاب (الرمل) على شارع البتراء (اربد) نتج عنه إعاقة لمسرب من الطريق لمسافة 50 م وتم التعامل مع الأثر المروري بالتعاون مع مجموعات الاختصاص ورفع العوائق عن الطريق.

وأكد على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة فيما يخص حوادث المرور على الطرقات وعدم تداول المعلومات الخاطئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها.

وأضاف أنه تم تقديم جملة من المساعدات الإنسانية لمستخدمي الطرق الخارجية أبرزها: تقديم المساعدة لمركبة تريلا معطلة على الطريق الخلفي نزولا باتجاه ميناء العقبة وتم تقديم المساعدة اللازمة وإصلاح العطل ورفع المركبة عن الطريق العام .

كما تم تقديم المساعدة لسائق مركبة من الجنسية السعودية على طريق العمري باتجاه حدود العمري يعاني من إرهاق وتم تقديم المساعدة اللازمة له من قبل مجموعات الدفاع المدني وأكمل مسيره

وأشار إلى ضبط عدد من المخالفات الخطرة أبرزها ضبط مركبة تسير بسرعة 192 كلم/ساعة على طريق المطار كما تم ضبط مركبة أخرى تسير بسرعة 202 كلم /ساعة على نفس الطريق .

ودعا السائقين إلى الابتعاد عن المخالفات الخطرة وخاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مثل مخالفات السرعات العالية، وقطع الجزر الوسطية من غير الأماكن المخصصة لها، ومخالفات المسير بعكس اتجاه السير للمحافظة على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.