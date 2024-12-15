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النائب العموش يسأل الحكومة : من هم الوزراء الذين تدخلوا بالعمل الجمركي

منذ 37 دقيقة
النائب العموش يسأل الحكومة : من هم الوزراء الذين تدخلوا بالعمل الجمركي

وطنا اليوم:وجه النائب الدكتور حسين العموش سؤالا نيابيا إلى وزير المالية بشأن الوزراء الذين تدخلوا في شؤون مدير الجمارك جلال القضاة.
وتساءل العموش عن الضغوطات التي تحدث عنها القضاة هل كانت لصالح جهة أم أفراد.
وقال القضاة في بيان ، الجمعة ، ان تدخلات من بعض الوزراء في الحكومة والتي تعكس عدم معرفة بعمل دائرة الجمارك والتي تتعارض مع قناعاته المهنية والشخصية حدت به إلى ان يقرر إحالة نفسه على التقاعد.
وقرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، إحالة المدير العام لدائرة الجمارك جلال القضاة إلى التقاعد.
وتاليا السؤال النيابي


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