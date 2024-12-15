ابوقيلة : الانتخابات الليبية ستجمع كل الأطياف والتوجهات السياسية

وطنا اليوم:قال اسعد امبية ابوقيلة صحفي وكاتب ليبي مستقل و مراسل صحيفة وطنا اليوم الأردنية امس السبت 14 ديسمبر 2024 ميلادي في البداية اقول حياكم الله و اقول نقل عن انباء متداوله و وسط حراك دولي كبير بقيادة رؤساء الدول وكبار المسؤولين في الامم المتحدة والخبراء الدوليين كل الاطياف والتوجهات السياسية يعقدون عدة اجتماعات خارج ليبيا في عدد من الدول العربية والاجنبية وداخل ليبيا ايضا مع مندوبين عن مجلس النواب وحكومة أسامة حماد و المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية و حكومة عبدالحميد الدبيبة و محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي وأعضاء من المجلس الأعلى للدولة والدكتور سيف الإسلام القدافي رئيس تيار أنصار الجماهيرية والامير محمد السنوسي ولي العهد رئيس تيار أنصار المملكة وكل هذة الاجتماعات تهدف للدفع الي إجراء الانتخابات الليبية في اسرع وقت ممكن وللعلم وفي سياق متصل وصل رئيس الكونغو برازافيل رئيس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا، دينس ساسو نغيسو، إلى بنغازي يوم التلاتاء الماضي وكان في مقدمة مستقبليه المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية وعدد من كبار المسؤولين العسكريين وتم عقد عدة اجتماعات وللعلم المشير خليفة حفتر قدم إلى رئيس الكونغو برازافيل رئيس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا، دينيس ساسو نغيسو، مبادرة جديدة تهدف إلى ضمان نجاح المصالحة الوطنية الشاملة ، مشددًا على «ضرورة توافق الجميع من أجل بناء مستقبل مستقر وآمن للبلاد و للعلم عقد المشير خليفة حفتر ونغيسو ، اجتماعا تشاوريا في مدينة بنغازي بحضور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس الحكومة المكلفة من المجلس أسامة حماد، لمناقشة سبل تعزيز جهود المصالحة الوطنية في ليبيا، وتأتي زيارة الرئيس الكونغولي بنغازي في إطار جولته الرسمية بليبيا، التي بدأها من العاصمة طرابلس والتقى خلالها كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضو المجلس عبدالله اللافي، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة

وللعلم نقلت وسائل اعلامية ان المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني خوري، التقت بالدكتور سيف الإسلام القدافي في العاصمة طرابلس عن طريق الفريق السياسي المكلف من المرشح الرئاسي الدكتور سيف الإسلام في مقر البعثة بالعاصمة ‎طرابلس وجاء لقاء خوري بالفريق السياسي للدكتور سيف الإسلام القدافي استكمالاً لسلسة اللقاءات التي عقدتها مع الأطراف الرئيسية الفاعلة في المشهد الليبي وللعلم خوري حرصت على الاستماع إلى ملاحظات وأفكار الفريق السياسي، الذي جدد دعمه لجهود خوري نحو التوصل إلى حل ينهي الأزمة الليبية وإجراء الانتخابات الليبية

و للعلم و حسب انباء متداوله قدم الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي ولي العهد السابق عدة اقتراحات من اجل حل الازمة الليبية في اجتماعات عقدت في العاصمة البريطانية لندن واعتبر محمد السنوسي ولي العهد أن استعادة دستور ما قبل العام 1969 هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق لاستعادة وحدة بلدنا وشرعية مؤسساته وإحساسه بالهوية الوطنية حسب قوله

في سياق متصل ايضا شهدت العاصمة البريطانية لندن مطلع الاسبوع الاول من ديسمبر الماضي اجتماعاً هام جدا وسري لمجموعة العمل الدولية الخاصة بدولة ليبيا لمناقشة الوضع الراهن في ليبيا والدفع نحو حكومة موحدة تشرف علي الانتخابات الليبية و للعلم لم يشارك مع مجموعة العمل الدولية الخاصة، والمؤلفة من 7 دول لم تشارك في اجتماع لندن وكان اجتماع لندن حول ليبيا الذي استضافته بريطانيا بحضور قوى دولية من بينها المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، ومصر، وتركيا، وقطر، والإمارات ، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في غياب تام للأطراف والمؤسسات الليبية ولكن تسريبات عن نتائج مؤتمر لندن هو تعين رئيس حكومة ليبية جديد يشرف علي توحيد المؤسسات الليبية والدفع نحو إجراء الانتخابات الليبية التي تجمع كل الأطياف والتوجهات السياسية في ليبيا في اسرع وقت ممكن