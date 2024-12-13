الاحتفالات تعم سوريا بأول جمعة لسقوط الأسد

وطنا اليوم:في أول جمعة بعد إسقاط نظام الأسد، عمّت المظاهر الاحتفالية العاصمة دمشق والمدن السورية.

وتوافد آلاف السوريين اليوم الجمعة على الميادين والساحات العامة بمختلف المدن، ومنها العاصمة دمشق ومدن الساحل، احتفاء بانتصار الثورة وسقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

ورفع الكثير منهم علم الاستقلال السوري الذي تعتمده المعارضة السورية منذ العام 2011، ورددوا هتافات عدة بينها “واحد واحد واحد الشعب السوري واحد”.

وقال خالد الإمام من سكان مدينة داريا إن “هذه المرة الأولى التي أتوجه فيها إلى ساحة الأمويين للاحتفال بالنصر على نظام بشار الأسد الذي قتل اثنين من أخوتي وأكثر من 15 من أبناء عائلتي على حواجز مدينة داريا “.

وأضاف الإمام”الاحتفالات منذ يوم الأحد الماضي في مدينة داريا التي قتل النظام من أبنائها الآلاف وهجرهم ودمر بيوتهم “.

وفي مدينة حمص، قال مواطن سوري يدعي، نضال حسن، إن “أبناء مدينة حمص وريفها يتوجهون إلى ساحة الساعة وأغلبهم ينتظر انتهاء صلاة الجمعة حتى تبدأ الاحتفالات “.

وفي مدينة حلب، جهزت ساحة سعد الله الجابري لاحتفال، بعد تأمين الساحة من كل جهاتها من قبل عناصر الأمن العام وعناصر من الجيش الوطني.

وقال شخص سوري آخر يدعى، علاء خليل، إن عشرات الآلاف يتواجدون في ساحة المسكية أمام المسجد الأموي وسط دمشق، إضافة إلى الآلاف داخل المسجد وسوق الحميدية وسوف يتوجهون إلى ساحة الأمويين بعد انتهاء صلاة الجمعة “.

وكان القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع قد دعا السوريين إلى النزول إلى الميادين للاحتفال بانتصار الثورة بطريقة سلمية والتعبير عن فرحتهم دون إطلاق النار وترويع المدنيين، والاتجاه بعد ذلك لبناء سوريا.

وقالت إدارة العمليات العسكرية في سوريا إن عناصر الأمن العام التابع لها ستنفذ انتشارا مكثفا أثناء المظاهرات الاحتفالية وفي محيطها بهدف تأمينها وضمان سلامة المشاركين فيها.