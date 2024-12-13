لجنة مؤلفة من 3 مدعين عامين للتحقيق بملابسات حريق دار المسنين

وطنا اليوم:وجه رئيس النيابات العامة القاضي يوسف ذيابات، الجمعة، نائب عام عمان، بتشكيل لجنة مؤلفة من 3 مدعين عامين، لمباشرة التحقيق في ملابسات واقعة الحريق في مركز الأسرة البيضاء والذي نتج عنه 6 وفيات ونحو 55 مصابا والوقوف على كافة التفاصيل التي أدت إلى وقوع الحريق وحالات الاختناق وأبرز مسبباته ومعرفة الحقائق الكاملة.

وزارة الصحة أعلنت أنها استقبلت فجر الجمعة 66 حالة إصابة بحروق استنشاقية، نتيجة حريق نشب في إحدى دور ضيافة المسنين، وقد تمكنت مديرية الأزمات وأقسام الطوارئ في مستشفيات الوزارة من التعامل مع هذه الحالات وفق درجات خطورتها.

وأوضحت الوزارة، أن 6 من الحالات وصلت إلى المستشفيات متوفاة، بينما تم تقديم العلاج لـ 60 حالة، منها 11 حالة تم إدخالها إلى أقسام العناية الحثيثة في مستشفيات البشير والتوتنجي والزرقاء الحكومي.

أما باقي الحالات، والبالغ عددها 49 حالة، فهي حالات متوسطة وحسنة، وتخضع للعلاج في أقسام المستشفيات، مع إمكانية خروج عدد منها بعد إعادة تقييم وضعها الصحي.

وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق الذي شب في الطابق الأول لمركز خاص لرعاية المسنين/ جمعية الأسرة البيضاء – دار ضيافة المسنين، كان “بفعل فاعل”.

وأضافت بني مصطفى، في تصريح، صباح الجمعة، أن التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب كافة التي أدت إلى الحريق.

وبينت أن كوادر الدفاع المدني والإسعاف أخلت على الفور جميع الحالات إلى المستشفيات، بالإضافة إلى السيطرة على الحريق في دار المسنين.

وأشارت إلى أن الحريق وقع الساعة الـ 3 فجر الجمعة، مضيفة أن الوفيات جميعها كانت نتيجة الاختناق.