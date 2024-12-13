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محافظ الزرقاء: اعتبار المعتدين على حجارة البازلت مرتكبي”اتاوات”

13 ديسمبر 2024
محافظ الزرقاء: اعتبار المعتدين على حجارة البازلت مرتكبي”اتاوات”

وطنا اليوم_كشف محافظ الزرقاء فراس ابو قاعود إن كل من يتم ضبطه بالاعتداء على حجارة البازلت، سيتم تصنيفه بتهمة “الاتاوات”، ولن يتم التهاون بأي شكل من الاشكال.

 

وقال أبو قاعود في تصريحات مساء اليوم الخميس، إن كل من يتم ضبطه في المرة الاولى سيتم التعامل معه بروح القانون، لكن إن تم ضبطه في مرة ثانية سيتعرض للسجن لمدة سنة قابلة للتجديد.

وأضاف أنّ الاعتداء الذي يجري منذ سنين يمثل إجرامًا بحق ممتلكات الدولة الأردنية، وسيتم الضرب بيد من حديد لكل من يجرئ على تخريب ممتلكات الوطن.

وبين أن تعليمات وزير الداخيلة مازن الفراية تتمثل بغض النظر عن الاعتداءات الماضية، وفي المقابل شدد الفراية على انزال اقسى العقوبات على المعتدين في الأيام القادمة.


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