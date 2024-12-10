مدير عام الشؤون الفلسطينية يرعى حفل مركز التأهيل المجتمعي لذوي الإحتياجات الخاصة في مخيم جرش

وطنا اليوم:رعى مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان حفل مركز التأهيل المجتمعي لذوي الاحتياجات الخاصة في مخيم جرش بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور رئيس لجنة خدمات مخيم جرش ورئيس اللجنة المحلية ورئيس لجنة التنسيق.

وقال خرفان أننا نحتفل معا اليوم من كل عام وهو حدث سنوي رسالته الأساسية التأكيد على حقوق ذوي الإعاقة ودمجهم الكامل في المجتمع وهذا اليوم يسهم في زيادة وعي المجتمع بقضايا المكفوفين وضعاف البصر وذوي الإعاقة مما يدعم استقلالهم ، ويمكنهم من المشاركة الفاعلة في المجتمعات.

وأشار خرفان وانطلاقا من الرؤية الملكية السامية للعام 2025 وفي جزء أساسي منها يتركز على تحقيق الرفاه للمواطن الأردني بتحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة له حيث أولت هذه الرؤية الأشخاص ذوي الإعاقة الاهتمام الأكبر فيها، حيث دعا جلالته إلى دمجهم بالمجتمع وخلق منهم أناسا صناع قرار قادرين على مواكبة التطور والإزدهار الذي يلحق يالبلاد ليحققوا رؤياه ونظرته الشمولية لمستقبل الأردن على الساحتين العربية والدولية.

وبين خرفان أن ذوي الإحتياجات الخاصة كان لهم نصيب وافر من اهتمام جلالة الملك الذي تجسد في المبادرات الملكية التي عمت كافة المخيمات من خلال إنشاء وتأهيل المراكز الخاصة بذوي الاحتياجات وتزويدها بكافة الأجهزة اللازمة والاثاث من أجل مساعدتهم على التطور والتقدم بظروف ملائمة ومناسبة تلبي احتياجاتهم مما يدلل على العناية والاهتمام الذي يتلقونه في الأردن.

وفي نهاية الحفل تقدم خرفان بهذه المناسبة بالتهنئة والتبريك لكل فرد في المجتمع عامة والمخيمات خاصة بهذا اليوم مؤكدا اننا سنكون معكم دائما تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك حفظه الله ورعاه