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ابو قاعود يتفقد مدينة الأمير محمد للشباب في الزرقاء

10 ديسمبر 2024
ابو قاعود يتفقد مدينة الأمير محمد للشباب في الزرقاء

وطنا اليوم  – في خطوة تؤكد حرص المحافظة على دعم الشباب وتنمية قدراتهم، قام محافظ الزرقاء، الدكتور فراس أبو قاعود، بزيارة تفقدية لمدينة الأمير محمد للشباب.
واطلع المحافظ  خلال  زيارته على مختلف المنشآت والمرافق التي توفرها المدينة للشباب ، مؤكداً الدور المحوري الذي تلعبه مدينة الأمير محمد للشباب في تنمية قدرات الشباب وتوفير بيئة محفزة للإبداع، مشيداً بالجهود المبذولة لتطويرها.
بدوره أكد مدير المدينة أهمية الدعم الذي تقدمه المحافظة، وقال ان هذه الزيارة تعكس اهتمام القيادة المحلية بتطوير الشباب وتنمية قدراتهم.


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