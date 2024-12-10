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الملكة: اليوم العالمي لحقوق الإنسان يوم آخر من الموت في غزة

10 ديسمبر 2024
الملكة: اليوم العالمي لحقوق الإنسان يوم آخر من الموت في غزة

وطنا اليوم:نشرت الملكة رانيا العبد الله عبر حسابها على منصة إكس في اليوم العالمي لحقوق الإنسان تغريدة قالت فيها “في غزة، اليوم العالمي لحقوق الإنسان ليس سوى يوم آخر من الموت والجوع والنزوح والوباء، 430 يوماً من الحرمان الكامل من أبسط حقوق الإنسان”.
ويحتفل العالم في العاشر من كانون الأول من كل عام بيوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يشكل نقطة تحول تاريخية في مسار الإنسانية نحو إرساء قيم العدالة والحرية والمساواة.


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