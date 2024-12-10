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الخارجية: المواطن البطاينة اعتقل بعمر 18 عاماً

10 ديسمبر 2024
الخارجية: المواطن البطاينة اعتقل بعمر 18 عاماً

وطنا اليوم:اكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، الثلاثاء، وصول مواطن أردني كان معتقلا في سجون النظام السوري السابق
وأضاف القضاة، أن المواطن أسامة بشير حسن البطاينة جرى نقله من دمشق إلى مركز حدود جابر وجرى استقباله من نشامى الوطن.
وأشار إلى أن البطاينة اختفى عندما كان عمره 18 سنة منذ العام 1968، وبقي في السجن بلا تهمة 38 عاما، بحسب ذويه.
وبين القضان أن المواطن البطاينة وجد فاقدا للوعي والذاكرة، وجرى تسليمه لذويه.
وأوضح أن السفارة الأردنية في دمشق سألت عن أسامة البطاينة منذ اختفائه وكان هناك إنكار كامل حتى لوجوده في سوريا.


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