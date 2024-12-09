الخلايلة: 290 أسرة تتقاضى رواتب شهرية من صندوق الزكاة بالزرقاء

وطنا اليوم:افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلاميّة، الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الاثنين، فعاليات ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبي المجاني الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع صندوق الزكاة ومستشفى المقاصد الخيريّة، في محافظة الزرقاء.

وأكد الخلايلة أن ملتقيات الوعظ والإرشاد تمثل فرصة للأئمة والوعاظ لتبادل الآراء والخبرات، وأهمية دور العلماء في إصلاح المجتمعات وتوجيه الناس لما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ومما يحفظون به أمن أوطانهم واستقرارها.

وأضاف أن الوزارة دأبت خلال الملتقيات الخيريّة والأيام الطبية، على توزيع مساعدات طارئة للأسر الفقيرة، ومراجعة كل ما يتعلّق بقطاع الأوقاف وصندوق الزكاة.

وأعلن وزير الأوقاف عن توزيع 500 قسيمة شرائية بقيمة 30 دينارًا لكل قسيمة، ومساعدات نقديّة لـ 50 طالب علم، و 50 يتيمًا بواقع 100 دينار لكل منهم، و600 طرد غذائي منها 300 طرد مقدمة من الحاج محمد أبو صوفة.

وأشار إلى وجود 290 أسرة في الزرقاء تتقاضى رواتب شهريّة من صندوق الزكاة، و95 يتيمًا يتقاضون كفالات أيتام من الصندوق ، إلى جانب وجود و7 مشاريع تأهيلية، وترميم منزلين في المحافظة.

من جانبه، قال عضو مجلس الأعيان الشيخ ضيف الله القلاب، إن الأردن محظوظ بأرضه المباركة وقيادته الهاشمية التي تحمل رسالة تاريخيّة ودينية، وشعب أصيل معطاء، مضيفًا إلى أن الأردن فتح أبوابه لكل مظلوم بكل محبة وأصالة.

بدوره، أشار مدير مديرية أوقاف المحافظة الدكتور أحمد الحراحشة، إلى دور المديرية في تنظيم فعاليات ومبادرات مجتمعية ووعظيّة، بالتعاون مع المجتمع المحلي.

وافتتح الخلايلة اليوم الطبي المجاني الذي نظمه مستشفى المقاصد الخيريّة.

وحضر الافتتاح، محافظ محافظة الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، ورئيس مجلس محافظة الزرقاء فيصل الزواهرة، ومدير مديرية شرطة الزرقاء العميد فهد أبو وندي، ومفتي القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي- العقيد إمام حسن مخاترة، ورئيس بلدية الظليل نضال اكريم العوضات، ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد سميرات، ومساعد الأمين العام لشؤون الدعوة والتوجيه الإسلامي مدير الوعظ والإرشاد الدكتور إسماعيل الخطبا، ومديرا مديرية أوقاف المفرق الدكتور سعود المشاقبة، ولواء الرصيفة الدكتور محمد فوزي.