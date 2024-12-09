56 ألف مواطن استفادوا من قرار إعفاء المركبات منتهية الترخيص

وطنا اليوم:في إطار الجهود الحكومية لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتعزيز الالتزام بالسلامة المرورية، تشهد أقسام الترخيص ومحطات الترخيص المتنقلة إقبالاً واسعاً من المواطنين الراغبين بالاستفادة من قرار مجلس الوزراء، القاضي بإعفاء المركبات منتهية الترخيص من الغرامات والرسوم الإضافية.

ويهدف القرار الذي يستمر حتى نهاية كانون الأول الحالي ، والذي استفاد منه نحو 56 ألف مواطن، إلى تشجيع المواطنين على تصويب أوضاع مركباتهم، حيث أطلقت إدارة ترخيص السواقين والمركبات محطات ترخيص متنقلة متكاملة لتقديم خدماتها في مناطق البادية الشمالية والوسطى والجنوبية.

وتوفر هذه المحطات خدمات فحص المركبات وتجديد الترخيص ودفع الرسوم، ما يسهم في تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات دون حاجة التنقل إلى مراكز الترخيص الرئيسية.

وأكد مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد عمر القرعان، في مقابلة خاصة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الإدارة تعمل عبر 22 قسماً و13 محطة ترخيص متنقلة، 3 منها تقدم خدماتها بعد ساعات الدوام الرسمي، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى التخفيف على المواطنين، لا سيما من تأثرت أوضاعهم المالية وأعاقت قدرتهم على الالتزام بترخيص مركباتهم في موعدها.

وأوضح العميد القرعان، أن القرار يشمل إعفاء المركبات المنتهية ترخيصها من جميع الغرامات المترتبة عليها، بما في ذلك إعفاء المركبات التي تجاوزت مدة انتهاء ترخيصها أكثر من سنتين من رسوم إعادة التسجيل والغرامات.

وأضاف أن نحو 56553 مواطناً قد استفادوا من هذا القرار منذ بدء تطبيقه وحتى الخامس من كانون الأول.

كما شهدت المحطات المتنقلة في مناطق البادية إقبالاً كبيراً من المواطنين، ما يعكس أهمية هذه المبادرة في تسهيل الخدمات وضمان الالتزام بالقوانين المرورية.

وفي إطار تحسين الخدمات، أوضح أن الإدارة تعمل على تطوير بوابتها الإلكترونية التي توفر 39 خدمة، مع خطط مستقبلية للتحول إلى نظام الدفع الإلكتروني وإصدار القسائم الإلكترونية، مشيرا إلى اعتماد تطبيق “سند” لإبراز رخص القيادة إلكترونياً، ما يسهم في تسهيل الإجراءات للمواطنين.

وأكد أن الإدارة ملتزمة بتقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين، مع التركيز على تحسين تجربة المستخدمين وتوفير حلول مرنة للمشاكل المتعلقة بترخيص المركبات، داعيا المواطنين مع اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة، إلى الاستفادة من هذه التسهيلات لتجنب الغرامات وتحقيق السلامة العامة.

ورصدت وكالة الأنباء الأردنية(بترا) آراء المواطنين الذين وصفوا القرار بالخطوة إلايجابية وقالت سهى العمري، إحدى المستفيدات من القرار، إن “هذه المبادرة جاءت في وقتها المناسب، حيث كنت أعاني من تراكم الغرامات على سيارتي، ومع هذا الإعفاء تمكنت من تصويب وضعي بسهولة، دون أعباء إضافية.”

محمد الخالدي، مواطن من البادية الشمالية، أشاد بالخدمات المقدمة عبر المحطات المتنقلة، قائلا : “كنا نعاني في السابق من صعوبة الوصول إلى مراكز الترخيص، ولكن مع هذه المحطات أصبح بإمكاننا إنهاء إجراءاتنا في نفس اليوم”، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الحكومة بتقديم خدمات عادلة وشاملة للمناطق النائية.

أما أحمد الزبيدي، قال: “الإعفاء من الغرامات شجعني على ترخيص مركبتي بعد سنوات من التأجيل، وأتمنى أن تستمر هذه التسهيلات في المستقبل”.