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بنك الإسكان يرعى مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول

9 ديسمبر 2024
بنك الإسكان يرعى مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول

وطنا اليوم:قدّم بنك الإسكان رعايته لمؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول، الذي عُقد تحت الرعاية الملكية السامية يوم الأربعاء 4 كانون الأول 2024، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت. وتم تنظيم المؤتمر الهادف إلى بحث فرص تعزيز العلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من قبل غرفة تجارة الأردن واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وبدعم من الأمانة العامة للمجلس.
وتأتي هذه الرعاية ضمن حرص البنك على تمكين المؤسسات التي تسعى إلى دعم القطاع الاقتصادي، ودعم المبادرات والفعاليات الهامة التي تعزز مكانة المملكة كمنصة استثمارية جاذبة.
كما تُعد رعاية المؤتمر الذي حمل عنوان: “”شراكات … استثمار … تكامل اقتصادي”” جزءاً من نشاطات البنك التي يسعى من خلالها إلى تمكين التعاون الاستثماري الأردني الخليجي ليصبح أكثر استدامة وتنوعاً وقدرة على تحفيز النمو في العديد من المجالات، وذلك بالتماشي مع أعمال وأهداف البنك الأساسية في خدمة الاقتصاد المحلي والعربي.
ويشار إلى أن المؤتمر شهد مشاركة أمين عام دول مجلس التعاون الخليجي، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف الخليجية واتحاداتها، ورؤساء المنظمات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، فضلاً عن نخبة من ممثلي القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والمستثمرين الأردنيين والخليجيين. وناقش المؤتمر في جلساته الحوارية فرص التعاون في مجالات كالنقل والخدمات اللوجستية، والزراعة والأمن الغذائي، والسياحة العلاجية، والتكنولوجيا.


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