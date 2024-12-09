الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية عنيفة على درعا

وطنا اليوم:كشفت مصادر إعلامية عن غارات جوية “إسرائيلية” عنيفة استهدفت مناطق في محافظة درعا جنوبي سوريا.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية قصفت اليوم نحو 100 هدف داخل سوريا، مشيرة إلى أن معظمها مستودعات أسلحة.

وفي سياق متصل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في وقت سابق عن تنفيذ عدة غارات جوية استهدفت مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في وسط سوريا، موضحة أنها دمرت 75 هدفًا مرتبطًا بالتنظيم.