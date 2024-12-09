طقس لطيف ومستقر خلال الأيام المقبلة

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف ومستقر في معظم مناطق المملكة خلال الأيام المقبلة، مع تفاوت درجات الحرارة بين المناطق الجبلية والمناطق المنخفضة مثل الأغوار والبحر الميت والعقبة.

الاثنين – الأربعاء:

نهاراً: أجواء لطيفة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية. الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ليلاً: أجواء باردة نسبياً في معظم المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم العالية. الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

الخميس:

نهاراً: تبقى الأجواء لطيفة في أغلب المناطق ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية. الرياح تتحول إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

ليلاً: أجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار الغيوم المتوسطة والعالية. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.