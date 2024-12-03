أسرة جامعة عمان الأهلية تنعي المرحوم الحاج محمود رشيد

وطنا اليوم:أسرة جامعة عمان الأهلية ممثلة برئيس وأعضاء مجلس الأمناء ورئيس وأعضاء هيئة المديرين ورئيس الجامعة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية

ينعون ببالغ الحزن والأسى

الفقيد المرحوم الحاج “محمود محمد إسحاق رشيد” (أبو محمد)

والد زوجة الدكتور ماهر الحوراني – رئيس هيئة المديرين ، ووالد الاستاذ أيمن – مدير فندق الموفنبيك – عمان.

سيتم تشييع جثمان الفقيد الطاهر اليوم الثلاثاء ٣ / ١٢ / ٢٠٢٤من بعد صلاة العصر من مسجد الجامعة الأردنية (شارع الجامعة) إلى مقبرة شفا بدران.

تُقبل التعازي للرجال و النساء في ديوان آل قموه – دابوق إبتداءاً من اليوم الثلاثاء من الساعة السادسة حتى العاشرة مساءً وغداً الأربعاء من الساعة الرابعة حتى العاشرة مساءً.

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته و أن يسكنه فسيح جناته .

إنّا لله وإنّا إليه راجعون