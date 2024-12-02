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انفجار اسطوانات غاز جراء حريق بركس دجاج في المفرق

2 ديسمبر 2024
انفجار اسطوانات غاز جراء حريق بركس دجاج في المفرق

وطنا اليوم:أفاد مصدر بوقوع حريق بركس دجاج في بلدة النمرة بلواء بلعما غرب مدينة المفرق فجر الاثنين.
وقال الاثنين، إن الحريق نتج عنه انفجار 5 أسطوانات غاز؛ كلنت معدة لتدفئة صغار الدجاج (الصيصان).
ولفت الى أن كوادر الدفاع المدني تعاملت مع الحريق، مؤكدا عدم وقوع إصابات بشرية، وأن الأضرار اقتصرت على خسائر مادية فقط.
ونوه الى أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا بالحادثة لمعرفة أسباب الحريق


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