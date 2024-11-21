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%4 من سكان العالم يعيشون خارج تغطية الهاتف النقال

21 نوفمبر 2024
%4 من سكان العالم يعيشون خارج تغطية الهاتف النقال

وطنا اليوم:قال مدير الرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة GSMA ماتس جرانريد، الأربعاء، إن 96% من سكان العالم مغطاة بشبكات الهاتف النقال، مشيرا بذات الوقت إلى أن 4% من سكان العالم يعيشون خارج تغطية الهاتف النقال.
واستعرض جرانريد خلال جلسته في منتدى الشرق الاوسط وشمال افريقيا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المنعقد بنسخته العاشرة في البحر الميت حجم استهلاك البيانات بظل تطور وانتشار منصات التواصل الاجتماعي حول العالم.
وتعدّ الرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة GSMA منظمة صناعية غير ربحية تمثل مصالح مشغلي شبكات الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم.
ولفت لوجود فجووة بين المناطق المغطاة بين شبكة الانترنت واستخدامها من قبل الأشخاص، حيث يوجد مناطق مغطاة بالخدمة ولكن من يعيشون بتلك المناطق لا يستخدمون هذه الخدمة وبالتالي لا يمكن الاستفاد من الخدمات التي يوفرها الهاتف النقال وشبكة الانترنت والتي لها أثر على الاقتصاد
وبين أنه حوالي 47% من الأشخاص في العالم العربي يعيشون ضمن التغطية لكن لا يستعملون خدمات الانترنت المحمول، وبالتالي لا يمكنهم الاستفادة من الخدمات التي تتيح الشبكة.
وأرجع أسباب عدم الاستفاد من التغطية لأسباب مالية تتعلق بكلفة الخدمة والجهاز أو لعدم معرفة هؤلا ءالاشخاص من استحدام الخدمة أو يواجه صعوبة في القراءة والكتابة وبالتالي لا يمكنه الاندماج بالخدمة.


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