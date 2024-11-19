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إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة السبت المقبل

19 نوفمبر 2024
إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة السبت المقبل

وطنا اليوم:دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، إلى الإكثار من الاستغفار والتوبة وتقديم الصدقات والصيام ورد المظالم إلى أهلها وصلة الأرحام وغيرها من القيم النبيلة.
وقالت الوزارة، في تعميم صادر عن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الثلاثاء، إنه وحرصا من الوزارة على إحياء سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في إقامة صلاة الاستسقاء حال تأخر نزول المطر، فقد تقرر إقامة صلاة الاستسقاء في عدد من المصليات في جميع مناطق المملكة يوم السبت المقبل الموافق 23 تشرين الثاني 2024.
ونشرت الوزارة المصليات المنوي إقامة صلاة الاستسقاء فيها في جميع محافظات المملكة


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