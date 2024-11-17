أمير الجزيرة الشيخ الجربا في ذمة الله

وطنا اليوم:تنعى قبيلة شمر شيخها الكبير الشيخ حمود بن دهام الهادي الجربا “أمير الجزيرة”، والد كل من الشيخ خالد ونواف ومحمد واحمد وفيصل وعبدالله ، الذي وافته المنية اليوم الاحد 17 تشرين الثاني 2024 في المملكة الاردنية الهاشمية .

وتقبل التعازي في عمان دابوق “قاعة الهلسة” لمدة 3 ايام إعتبارا من الاثنين 18 تشرين الثاني 2024 من الساعة 4 عصرا ولغاية الثامنة مساءا ، وللنساء في منزل الشيخ حمود الجربا في منطقة الفحيص “الحمر” .

رحم الله تعالى الشيخ وأسكنه فسيح جناته .

إنا لله وإنا إليه راجعون