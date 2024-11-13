الناصر: نعمل على تجنب خلق بطالة مقنعة في الجهاز الحكومي

وطنا اليوم:عقد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة لقاءً مع ممثلي وسائل الإعلام، تحت عنوان “هيئة الخدمة والإدارة العامة: الواقع والتطلعات”.

وخلال اللقاء، أكد الناصر على أهمية الإصلاح الإداري الذي دعا إليه جلالة الملك، مشيراً إلى أن المواطنين بدأوا يلمسون أثر تحديث الإدارة العامة.

وأوضح الناصر أن نجاح برنامج الإصلاح يعتمد بشكل أساسي على الإرادة السياسية العليا، والتي وصفها بغير المسبوقة، في تطوير الإدارة العامة.

كما أشار إلى أن الهيئة تستفيد من تراكم الخبرات والمعرفة لدى كادرها، الذي يضم 350 موظفاً يسهمون في دفع العمل قُدماً.

وأفاد الناصر بأن الهيئة تعمل على تجنب خلق بطالة مقنعة في الجهاز الحكومي، موضحاً أن 64%؜ من حجم الجهاز الحكومي موجود في وزارة التربية والتعليم والصحة.

وبين أن مديرية الخدمة المدنية تستمر في أداء أعمال ديوان الخدمة العامة حتى عام 2027، ضمن خطة تطوير القطاع العام المستمرة التي تتجاوز الحكومات وتتماشى مع رؤية شاملة للتحديث الإداري تحت رعاية جلالة الملك وسمو ولي العهد.

أمانك هو أداءك

وقال رئيس هيئة الخدمة المدنية والإدارة العامة سامح الناصر إن الآمان الوظيفي مقترن بأداء الموظف.

ورد الناصر خلال منتدى التواصل الحكومي على من يتهمون نظام الموارد البشرية الجديد بأنه يهدد الآمان الوظيفي قائلا (أمانك هو أداءك)

وذكر أن الحكومة تتجه للإعلان المفتوح للتعيين في أجهزتها، مؤكدا أن الهيئة لديها القدرة على امتحان 1500 متقدم يوميا.

وأشار إلى أن الهيئة أمتحنت 27 ألف متقدم للوظائف منذ بدء عملها.