رئيس الوزراء يزور جمعية سيدات قفقفا الخيرية

وطنا اليوم:زار رئيس الوزراء جمعية سيدات قفقفا الخيرية واشاد بدور القائمين عليها في تقديم التعليم والرعاية للأطفال، واكد دعم توسعة خدماتها لذوي الإعاقة.

كما وجه رئيس الوزراء جعفر حسّان، الاثنين، بتسريع تنفيذ تحويل المدينة الصناعية في محافظة جرش إلى مدينة سياحية بيئية.

واطلع حسّان خلال زيارته إلى جرش ضمن جولاته الميدانية الأسبوعية لمختلف مناطق المملكة، على خطط تحويل المدينة الصناعية في جرش إلى مدينة سياحية بيئية، ويوجه بتسريع تنفيذها لتتضمن فندقاً ومرافق للعائلات والأطفال بهدف إثراء المنتج السياحي في جرش وتوفير فرص التشغيل لأبنائها وبناتها.

وزار حسّان “مشتل فيصل الزراعي” في جرش، مؤكدا دعم الحكومة لمضاعفة إنتاج المشتل من الأشجار المثمرة والحرجية، وتوفير فرص التدريب والتمويل في مجال الإنتاج الزراعي.

ومشتل فيصل اعتمد كمركز تدريب للمهندسين الزراعيين حديثي التخرج والمزارعين وطلبة الجامعات لاحتوائه على الأنظمة الزراعية الحديثة (الزراعة المائية، الأحيومائية، والاستزراع السمكي، والزراعة العضوية) حيث درب منذ بداية العام الحالي نحو ألف متدرب.

وتأسس مشتل فيصل الزراعي عام 1963 وتبلغ مساحته قرابة 500 دونم ويقع جنوب محافظة جرش بقرابة 10 كيلو مترات.