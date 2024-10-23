سعد جميل المدفعي في ذمة الله

وطنا اليوم_عمان – بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نعت عائلة المدفعي وفاة المغفور له بإذن الله سعد جميل المدفعي، الذي وافته المنية في الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر 2024.

الفقيد هو خال الفريق الأول طيار ركن نصير أركان العبادي والدكتور عمر اليعقوبي. ومن المقرر أن تقام مراسم العزاء يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2024، في مسجد “الصالحين” بمنطقة الرابية في عمان، وذلك من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة الثامنة مساءً، ولمدة يوم واحد.

تتقدم العائلة بالشكر لكل من يشاركهم العزاء، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.